Dörtyol'da Kent Lokantası açıldı
Hatay'da Dörtyol Belediyesince yaptırılan Kent Lokantası hizmete girdi.
Hatay'da Dörtyol Belediyesince yaptırılan Kent Lokantası hizmete girdi.
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Sanayi Mahallesi'ndeki törende, lokantayı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Açılışın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne yetiştirildiğini belirten Amaç, projenin hayırlı olmasını diledi.
Dua okunmasının ardından Kent Lokantası'nın açılış kurdelesi kesildi.
Törene, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.