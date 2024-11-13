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        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:16
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        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.

        Uygulamada, kafe ve barların denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

        Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

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