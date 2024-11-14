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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:15
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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüpheli iki aracı durdurup inceledi.

        Kontrollerde, araçlarda bulunan yabancı uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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