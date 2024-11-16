Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, takımın durumunu değerlendirdi::

        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, takımın durumunu değerlendirdi::
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik." dedi.

        Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışması yürütülen Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti.

        Tesiste düzenlenen basın toplantısında konuşan Mıstıkoğlu, takıma güvendiğini söyledi.

        Mıstıkoğlu, durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik. Bunlar olmasaydı Hatayspor başka yerde olacaktı." diye konuştu.

        Gelecek maçlara odaklandıklarını dile getiren Mıstıkoğlu, "Önümüzde Konyaspor ve Beşiktaş maçları var. Hocamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takım gittikçe daha fazla ivme kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

        Mıstıkoğlu, depremlerde hasar alan Hatay Stadyumu'nun güçlendirilmesine ilişkin projenin ihalesinin yapılacağını, takımın gelecek sezon maçlarını kendi sahasında oynayabileceğini anlattı.

        Çalımbay da karşılaşmaları Mersin'de oynadıkları için taraftar desteğini yeterince alamadıklarını belirterek, "Eğer burada oynasaydık maçların yüzde 80'ini kazanırdık." dedi.

        Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar'ın kendi performansından memnun olmadığını söyleyen Çalımbay, "Karakterli, kişilikli bir futbolcu. Hakikaten takıma da sahip çıkan birisi. Onun iyi olacağına inanıyor, ona güveniyoruz. Gol atmaya başladığı zaman mutlaka arkası gelecektir." diye konuştu.

        Toplantının ardından Hatayspor heyeti, tesisteki çalışmaları inceledi. Futbolcular da bir araya geldikleri taraftarlarla sohbet etti, formaı imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!

        Benzer Haberler

        Hataystore açıldı
        Hataystore açıldı
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek
        Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek
        Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı 400 liraya satılıyor
        Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı 400 liraya satılıyor
        Enkazdan kurtarılan kadın "ikinci şans" olarak gördüğü hayatını protezlerle...
        Enkazdan kurtarılan kadın "ikinci şans" olarak gördüğü hayatını protezlerle...
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı