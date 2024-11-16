Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, takımın durumunu değerlendirdi::

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik." dedi.

Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışması yürütülen Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti.

Gelecek maçlara odaklandıklarını dile getiren Mıstıkoğlu, "Önümüzde Konyaspor ve Beşiktaş maçları var. Hocamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takım gittikçe daha fazla ivme kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Mıstıkoğlu, durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik. Bunlar olmasaydı Hatayspor başka yerde olacaktı." diye konuştu.

Çalımbay da karşılaşmaları Mersin'de oynadıkları için taraftar desteğini yeterince alamadıklarını belirterek, "Eğer burada oynasaydık maçların yüzde 80'ini kazanırdık." dedi.

Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar'ın kendi performansından memnun olmadığını söyleyen Çalımbay, "Karakterli, kişilikli bir futbolcu. Hakikaten takıma da sahip çıkan birisi. Onun iyi olacağına inanıyor, ona güveniyoruz. Gol atmaya başladığı zaman mutlaka arkası gelecektir." diye konuştu.

Toplantının ardından Hatayspor heyeti, tesisteki çalışmaları inceledi. Futbolcular da bir araya geldikleri taraftarlarla sohbet etti, formaı imzaladı.