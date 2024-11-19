Hatay'da çimlere basan vatandaşlara anonslu uyarı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basan vatandaşlar, belediye ekiplerince kurulan sisteme entegre anonsla uyarıldı.

İskenderun Belediyesince yaya geçitlerini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan bazı vatandaşların refüjlerdeki çimlere basarak zarar vermeleri üzerine çalışma başlatıldı.

Mete Aslan Bulvarı'ndaki refüje kurulan sensörlü sistem, çimlere basıldığında aktif olarak vatandaşları "çimlere basma" ve "lütfen yaya yolunu kullanınız" anonslarıyla uyardı.

İlçede yaşayan Hanifi Taya, AA muhabirine, sistemi gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Yapılan uyarıyı hem vatandaşların can güvenliği hem de doğa için olumlu bulduğunu dile getiren Taya, "İnsanların çimlere bastırılmaması iyi bir şey. Böyle bir sistem beklemiyordum açıkçası. Genellikle herkes basıp geçiyordu ama böyle daha iyi oldu, insanlar da bilinçleniyor." dedi.