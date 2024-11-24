Arzu öğretmen atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle okulu renklendirdi

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde görev yaptığı kırsal mahalledeki okulu atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle güzelleştiren sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

Işıklı Mahallesi'ndeki Konacık Kışlaçayı İlkokuluna 2018'de atanan Demirtaş, öğrencilerin daha güzel ortamda ders işlemesi için çalışmalar yaptı.

Demirtaş'ın robotik kodlama seti ve müzik aletleri kazandırdığı okulda ana sınıfı oluşturuldu, bahçeye de konteynerden yeni sınıf kuruldu.

Demirtaş, Arsuz Kaymakamlığı ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının yardımıyla 21 öğrencili okulun tek sınıfı ve bahçesinin yenilenmesini sağladı.

Öğrencilere daha iyi bir ortam sunmaya çalıştıklarını dile getiren Demirtaş, "Okulun fiziki şartlarını düzeltmeye çalıştık. Okulun içini çocukların rahat ve düzgün eğitim alabileceği hale getirdik." dedi.

Öğrencilerin doğayla iç içe olması için bazı dersleri ağaçların altında işleyen Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

"Okulun arka tarafına atık ürünlerden salıncak yaptık, çocuklara oyun alanları oluşturduk. Havalar güzel olduğu zaman dışarıda ders yapıyoruz. Plastik atıkları değerlendiriyoruz. Salıncak deyip geçmeyin gerçekten burada çok kıymetli bir şey çünkü en yakın park 15 kilometre uzaklıkta. Çocukların fırsat eşitliğini yakalamasını istedik. Her öğrenciye gitar buldum. Arsuz Halk Eğitimi Merkezinden bir öğretmenimiz gelip çocuklara gitar ve ritim eğitimi veriyor. En büyük hayalim okul bahçesine voleybol, tenis ve basketbol sahası yaptırmak."

Demirtaş, okulun içini güzelleştirdikten sonra bahçeyi düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

Depremde 30 yakınını kaybettiğini anlatan Demirtaş, "Depremin travmalarını atlatmanın en güzel yolu okulda güzel işler yapmaktı. Yaptığımız çalışmalarla hem çocuklar korkularını yendi hem bana iyi geldi hem de okulu bu seviyeye ulaştırmış olduk." diye konuştu.

Demirtaş, yenilenen okula iki yeni öğretmen atandığını, temel amaçlarının mutlu ve huzurlu öğrenci yetiştirmek olduğunu belirtti.