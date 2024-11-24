Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Arzu öğretmen atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle okulu renklendirdi

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde görev yaptığı kırsal mahalledeki okulu atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle güzelleştiren sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arzu öğretmen atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle okulu renklendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde görev yaptığı kırsal mahalledeki okulu atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle güzelleştiren sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

        Işıklı Mahallesi'ndeki Konacık Kışlaçayı İlkokuluna 2018'de atanan Demirtaş, öğrencilerin daha güzel ortamda ders işlemesi için çalışmalar yaptı.

        Demirtaş, Arsuz Kaymakamlığı ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının yardımıyla 21 öğrencili okulun tek sınıfı ve bahçesinin yenilenmesini sağladı.

        Atık malzemelerden salıncak, masa, sandalye ve saksı tasarlayıp renklendiren 20 yıllık öğretmen, el emeği ürünlerle okulu güzelleştirdi.

        Demirtaş'ın robotik kodlama seti ve müzik aletleri kazandırdığı okulda ana sınıfı oluşturuldu, bahçeye de konteynerden yeni sınıf kuruldu.

        Öğrencilerin doğayla iç içe olması için bazı dersleri ağaçların altında işleyen Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

        - "Okulun fiziki şartlarını düzeltmeye çalıştık"

        Arzu Demirtaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Öğrencilere daha iyi bir ortam sunmaya çalıştıklarını dile getiren Demirtaş, "Okulun fiziki şartlarını düzeltmeye çalıştık. Okulun içini çocukların rahat ve düzgün eğitim alabileceği hale getirdik." dedi.

        Demirtaş, okulun içini güzelleştirdikten sonra bahçeyi düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Okulun arka tarafına atık ürünlerden salıncak yaptık, çocuklara oyun alanları oluşturduk. Havalar güzel olduğu zaman dışarıda ders yapıyoruz. Plastik atıkları değerlendiriyoruz. Salıncak deyip geçmeyin gerçekten burada çok kıymetli bir şey çünkü en yakın park 15 kilometre uzaklıkta. Çocukların fırsat eşitliğini yakalamasını istedik. Her öğrenciye gitar buldum. Arsuz Halk Eğitimi Merkezinden bir öğretmenimiz gelip çocuklara gitar ve ritim eğitimi veriyor. En büyük hayalim okul bahçesine voleybol, tenis ve basketbol sahası yaptırmak."

        Depremde 30 yakınını kaybettiğini anlatan Demirtaş, "Depremin travmalarını atlatmanın en güzel yolu okulda güzel işler yapmaktı. Yaptığımız çalışmalarla hem çocuklar korkularını yendi hem bana iyi geldi hem de okulu bu seviyeye ulaştırmış olduk." diye konuştu.

        Demirtaş, yenilenen okula iki yeni öğretmen atandığını, temel amaçlarının mutlu ve huzurlu öğrenci yetiştirmek olduğunu belirtti.

        Okulun arkasındaki ormanlık alandan yararlandıklarını dile getiren Demirtaş, "Çocuklar ormanda kendilerine geldi. Doğayla barışıp depremin olumsuz etkilerinden kurtuldular." dedi.

        Yeni atanan öğretmenler Ceren Kiş ve Cansu Önal da okulda keyifle çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Hatay'da sağanak etkili oldu
        Hatay'da sağanak etkili oldu
        Sol gözünü kaybettiği depremin zorluklarını öğrencilerinin sevgisiyle aştı
        Sol gözünü kaybettiği depremin zorluklarını öğrencilerinin sevgisiyle aştı
        Depremde ölen Esra öğretmenin yarım kalan anaokulu hayalini kardeşi yaşatıy...
        Depremde ölen Esra öğretmenin yarım kalan anaokulu hayalini kardeşi yaşatıy...
        Hatay'da yük treninin çarptığı kişi yaralandı
        Hatay'da yük treninin çarptığı kişi yaralandı
        Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı
        Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı
        Belen'de polis ekipleri öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi
        Belen'de polis ekipleri öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi