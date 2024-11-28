Hatay'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hat çektiği elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hat çektiği elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Antakya Organize Sanayi bölgesinde hat çekmek için elektrik direğine çıkan Necati Dablan, akıma kapıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Dablan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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