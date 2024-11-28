Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hat çektiği elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hat çektiği elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Antakya Organize Sanayi bölgesinde hat çekmek için elektrik direğine çıkan Necati Dablan, akıma kapıldı.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Dablan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına tam kadro başladı
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına tam kadro başladı
        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı
        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı
        DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay'da yapıldı
        DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay'da yapıldı
        Hatay'da apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da "üşümesin" diye alındığı fırında cep telefonu çalan kadın yakaland...
        Hatay'da "üşümesin" diye alındığı fırında cep telefonu çalan kadın yakaland...
        Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı
        Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı