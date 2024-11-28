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        Hatay Valisi Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:56 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:56
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        Hatay Valisi Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete giren Payas Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Payas İlçesi'nde kurulan 50 hasta servis yatağı ve 20 yoğun bakım yatağı bulunan Payas Devlet Hastanesi hizmete girdi.

        Masatlı, hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        İçinde 5 ayrı branştan 20 poliklinik, acil tedavi alanı ve 4 ameliyathane bulunan hastane yetkililerden bilgi alan Masatlı, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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