Hatay'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda şüpheli N.B. aracıyla seyir halindeyken, M.M.A. ise yolda yürürken yakalandı.

Polis ekiplerince N.B'nin aracında ve ikametinde yapılan aramada 50,22 gram kokain ve hassas terazi, M.M.A'nın ise üst ve ikamet aramasında ise 196 uyuşturucu hap ve 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede ilgili hakimlikçe tutuklandı.