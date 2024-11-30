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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi:

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu an itibarıyla Hatay genelinde hem kentsel hem de kırsal olmak üzere toplamda 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik ve önemli bir kısmının da anahtarını vermiş olduk. Çok mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:40 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:46
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi:
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu an itibarıyla Hatay genelinde hem kentsel hem de kırsal olmak üzere toplamda 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik ve önemli bir kısmının da anahtarını vermiş olduk. Çok mutluyuz." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, 5 bin 661'i kentsel, 239'u da kırsal olmak üzere 5 bin 900 konutun daha yapımı tamamlandı.

        Hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde belirlendi.

        Törene canlı bağlantı yapılan Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa katılan Vali Masatlı, Merve ve Ahmet Aydın çiftine evlerinin anahtarını teslim etti.

        Masatlı, gazetecilere, daha önce 26 bin 260 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

        Bugün de 5 bin 900 hak sahibi için kura çekildiğini dile getiren Masatlı, "Şu an itibarıyla Hatay genelinde hem kentsel hem de kırsal olmak üzere toplamda 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik ve önemli bir kısmının da anahtarını vermiş olduk. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Masatlı, depremlerin yıkıma yol açtığı kentte imar ve ihya çalışmalarının hızla sürdüğünü, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içindeki ortez-protez bölümünün açılışını 3 Aralık'ta yapacaklarını ifade etti.

        Ahmet Aydın da yeni evlerini çok beğendiklerini belirterek, "Konteynerde 1,5 yıl kaldıktan sonra evimiz saray gibi geliyor. Özellikle çocuklarımız için çok sevindik. Kışı yeni yuvamızda geçireceğiz. İnşallah Allah ağız tadıyla oturmayı nasip eder." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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