Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu an itibarıyla Hatay genelinde hem kentsel hem de kırsal olmak üzere toplamda 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik ve önemli bir kısmının da anahtarını vermiş olduk. Çok mutluyuz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, 5 bin 661'i kentsel, 239'u da kırsal olmak üzere 5 bin 900 konutun daha yapımı tamamlandı.

Hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde belirlendi. Törene canlı bağlantı yapılan Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa katılan Vali Masatlı, Merve ve Ahmet Aydın çiftine evlerinin anahtarını teslim etti.

Masatlı, gazetecilere, daha önce 26 bin 260 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Bugün de 5 bin 900 hak sahibi için kura çekildiğini dile getiren Masatlı, "Şu an itibarıyla Hatay genelinde hem kentsel hem de kırsal olmak üzere toplamda 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik ve önemli bir kısmının da anahtarını vermiş olduk. Çok mutluyuz." diye konuştu.