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        İskenderun'da 234 depremzede aile daha kışı sıcak geçirecekleri yuvalarına kavuştu

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 mahallede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 1897 konuttan 234'ünün daha anahtarları, kışı sıcak evlerinde geçirmeleri için depremzedelere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:23
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        İskenderun'da 234 depremzede aile daha kışı sıcak geçirecekleri yuvalarına kavuştu
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 mahallede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 1897 konuttan 234'ünün daha anahtarları, kışı sıcak evlerinde geçirmeleri için depremzedelere teslim edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da evleri yıkılan veya hasar görenlerin yeni konutlarına yerleştirme amacıyla çalışmalara devam ediyor.

        Bu kapsamda TOKİ tarafından Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı planlanan 4 bin 980 konuttan 1897'sinin inşaatı tamamlandı.

        Eylülde gerçekleştirilen kurayla belirlenen 374 hak sahibinin evlerine kavuştuğu projede 234 konut daha oturuma hazır hale getirildi.

        İşlemleri tamamlanan dairelerin anahtarlarının yine kurada adı çıkan vatandaşlara verilmesiyle projede evini alan depremzede aile sayısı 608'e yükseldi.

        Yeni konutlarına taşınan aileler, kış aylarını güvenli ve sıcak yuvalarında geçirecek.

        - "Depremden sonra geçireceğimiz en güzel kış olacak"

        Afetzedelerden 51 yaşındaki Süleyman Özçekiç, AA muhabirine, depremde evinin yıkılması nedeniyle eşi ve annesiyle konteynerde kaldıklarını söyledi.

        Yeni daireye taşınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özçekiç, "Konteyner hayatı zordu. Kışın soğuk, rüzgar ve yağmur, yazın da müthiş sıcaklık oluyordu. Depremden sonra ilk kez kışı evimizde geçireceğiz." dedi.

        Özçekiç, artık kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Eşi Nesrin Özçekiç de "Sıcak suyumuz var, kaloriferlerimiz yanıyor, her taraf tertemiz. Çok güzel bir duygu, bu kadarını beklemiyorduk. Depremden sonra geçireceğimiz en güzel kış olacak." ifadesini kullandı.

        Süleyman Özçekiç'in 70 yaşındaki annesi Süheyla Özçekiç ise rahata erdiklerini vurgulayarak, "Bu yaşa geldim hiç böyle bir evde oturmadım. Sanki rüya görüyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

        - "Allah devletimize zarar, ziyan vermesin"

        62 yaşındaki İrfan Ateş de afetten sonra konteyner kentte kaldıklarını belirterek,"Depremde çok zor günler yaşadık ama şimdi yuvamıza kavuştuk. Allah devletimize zarar, ziyan vermesin, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bizi en kısa zamanda sıcak yuvalarımıza kavuşturdu." dedi.

        Eşi Muazzez Ateş de sağlanan imkanlardan dolayı kurumlara ve çalışanlara teşekkür ederek, "Konteynerde yaşamak zordu. Bulaşıkları dışarıda, yağmurun altında yıkıyorduk. Ellerimiz donuyordu ve üşüyorduk. Burada 24 saat sıcak su ve kalorifer var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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