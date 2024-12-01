İskenderun'da 234 depremzede aile daha kışı sıcak geçirecekleri yuvalarına kavuştu

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 mahallede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 1897 konuttan 234'ünün daha anahtarları, kışı sıcak evlerinde geçirmeleri için depremzedelere teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da evleri yıkılan veya hasar görenlerin yeni konutlarına yerleştirme amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı planlanan 4 bin 980 konuttan 1897'sinin inşaatı tamamlandı.

Yeni daireye taşınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özçekiç, "Konteyner hayatı zordu. Kışın soğuk, rüzgar ve yağmur, yazın da müthiş sıcaklık oluyordu. Depremden sonra ilk kez kışı evimizde geçireceğiz." dedi.

Özçekiç, artık kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Eşi Nesrin Özçekiç de "Sıcak suyumuz var, kaloriferlerimiz yanıyor, her taraf tertemiz. Çok güzel bir duygu, bu kadarını beklemiyorduk. Depremden sonra geçireceğimiz en güzel kış olacak." ifadesini kullandı.

Süleyman Özçekiç'in 70 yaşındaki annesi Süheyla Özçekiç ise rahata erdiklerini vurgulayarak, "Bu yaşa geldim hiç böyle bir evde oturmadım. Sanki rüya görüyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.