Hatay'da midibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Denizciler Mahallesi'nde sola dönüş için manevra yapan midibüs, bu sırada yanından geçmeye çalışan Yunus Kaya (24) idaresindeki 31 VD 594 plakalı motosiklete çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.