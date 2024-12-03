Hatay'da midibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dönüş için manevra yapan midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dönüş için manevra yapan midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Denizciler Mahallesi'nde sola dönüş için manevra yapan midibüs, bu sırada yanından geçmeye çalışan Yunus Kaya (24) idaresindeki 31 VD 594 plakalı motosiklete çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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