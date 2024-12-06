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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 00:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:01
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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ana cadde ve arterlerde uygulama noktaları oluşturuldu.

        Uygulama yerlerinde çevre güvenliği alan ekipler, sürücü ve yayaların GBT (Genel Bilgi Toplama) taramasını gerçekleştirdi.

        Ekipler durdurdukları araçlarda da arama yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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