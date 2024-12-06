Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ana cadde ve arterlerde uygulama noktaları oluşturuldu.
Uygulama yerlerinde çevre güvenliği alan ekipler, sürücü ve yayaların GBT (Genel Bilgi Toplama) taramasını gerçekleştirdi.
Ekipler durdurdukları araçlarda da arama yaptı.
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