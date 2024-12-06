İLBANK'tan deprem bölgesine 104 milyar liralık altyapı yatırımı

LALE KÖKLÜ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehrin altyapısı için 104 milyar liralık finansman sağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin yeniden inşası için devletin tüm kurumları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, İLBANK da depremin yaralarının sarılmasına altyapı çalışmalarıyla büyük katkı sağlıyor. İçme suyu, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon ile yağmur suyu hatları gibi çok sayıda projeyi 11 ilde eş zamanlı hayata geçiren İLBANK, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kalması için yoğun çaba harcıyor.

İLBANK, deprem bölgesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları için 96 milyar lirası uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 104 milyar liralık finansman desteği sağlıyor.