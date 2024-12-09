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        Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:42
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        Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 VK 330 plakalı cip, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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