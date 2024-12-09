Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 VK 330 plakalı cip, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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