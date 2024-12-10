Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı.

Çardakcı, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına giderek incelemede bulundu, ardından burada tedbir alan askeri personel ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişini takip eden basın mensuplarıyla selamlaştı.

Ali Çardakcı'ya Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ömer Ersever de eşlik etti.