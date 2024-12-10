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        Hatay'da durdurulan 2 araçta 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'da 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:41
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        Hatay'da durdurulan 2 araçta 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'da 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonunda Adana-Mersin Otobanı'nda 2 aracı durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, siyah poşetlerde muhafaza edilen 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        H.E, F.A, A.A.A, R.A. ve S.F. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı, R.A. ile S.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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