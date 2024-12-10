Hatay'da durdurulan 2 araçta 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonunda Adana-Mersin Otobanı'nda 2 aracı durdurdu.

Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, siyah poşetlerde muhafaza edilen 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.