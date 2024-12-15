Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da inşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

        Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da inşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi, Çekmece Mahallesi'ndeki bir markete geldi.

        Marketin kapısında çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.

        İşçi, alışverişinin ardından tekrar ayakkabılarını giyerek marketten ayrıldı.

        O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor

        Benzer Haberler

        Ülkesine dönüş yolundaki mühendis Muhammed: Yeni Suriye'yi biz inşa edeceği...
        Ülkesine dönüş yolundaki mühendis Muhammed: Yeni Suriye'yi biz inşa edeceği...
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı
        Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı
        'Ağabeyim ve kardeşim, Sednaya Cezaevi'nde işkenceyle öldürüldü'
        'Ağabeyim ve kardeşim, Sednaya Cezaevi'nde işkenceyle öldürüldü'
        Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin aileleri Sertel'in yakalanmasıyla buruk s...
        Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin aileleri Sertel'in yakalanmasıyla buruk s...
        Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Se...
        Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Se...