Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Ülkelerine aileleriyle dönen çocuklardan bazılarının kedisiyle bazılarının oyuncağıyla 5 yaşındaki Giyaz ve 8 yaşındaki ağabeyi Muhammed Haribi'nin de ellerindeki Türk bayraklarıyla geçiş için sıra beklediği görüldü.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan jandarma ekipleri, çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Huzeyfe Hac Süleyman, AA muhabirine, 12 yıl Adana'da kaldığını ve artık Halep'e dönmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Süleyman, "Artık evimize dönüyoruz, burada Türkler çok iyiydi. Annem ve arkadaşlarım beni bekliyor, annemi 12 yıldır hiç görmüyordum, onu çok özledim. Ülkeme gidip çalışacağım, evimizi kuracağız." dedi.

Kucağında bebeğiyle geçiş sırası bekleyen Mustafa El Ceria, yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de olduğunu ve memleketi Hama'ya döneceğini, ailesini çok özlediğini belirtti.