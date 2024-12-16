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        Hatay'da evlerinde zehirlenerek ölen anne ve 3 çocuğunun cenazeleri defnedildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:26
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        Hatay'da evlerinde zehirlenerek ölen anne ve 3 çocuğunun cenazeleri defnedildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Evlerinin bulunduğu apartmanda 12 Aralık'ta zehirlenerek yaşamını yitiren anne Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çankaya Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Buradaki cenaze namazına, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen baba Emrah Kökçü (43) ve yakınlarının yanı sıra İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile vatandaşlar da katıldı.

        Kılınan namazın ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlığa defnedildi.

        Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan 3 bina sakininin de taburcu edildiği öğrenildi.

        - Olayın geçmişi

        Kökçü ailesinden 12 Aralık'ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine apartmana giden jandarma ve sağlık ekipleri, girdikleri evde Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Baygın bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmış, tedaviye alınanlardan 18'i taburcu edilmişti. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ailenin zehirlendiği, olayın sebebinin ise otopsi sonucunda belirleneceği kaydedilmişti. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden siteye döşenen doğal gaz altyapısındaki servis sorumlusu ve yapı denetim firması yetkilisi tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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