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        Hatay'da inşaat kazısında seramik kaplar ve lahit bulundu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken seramik kaplar ve lahit bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:40
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        Hatay'da inşaat kazısında seramik kaplar ve lahit bulundu
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken seramik kaplar ve lahit bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Pirinçlik Mahallesi'nde sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

        Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, kalıntının, içerisinde mezar odaları, seramik kaplar ve pişmiş toprak lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

        Tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için seramik kapların müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

        Nakil için alanda kazı çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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