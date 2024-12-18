Belen'de zeka oyunları sınıfı açıldı
Belen ilçesinde, Ziya Gökalp İlkokulu'nda zeka oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
Belen ilçesinde, Ziya Gökalp İlkokulu’nda zeka oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
Hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan sınıfın açılışına Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz katıldı.
Açılışın ardından öğrenciler, sınıfa girerek oyunları oynadı.
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