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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:55
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Güneş ve beraberindeki polis ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Burada düzenlenen toplantıda Güneş, vatandaşlar ile Pınarbaşı, Dumlupınar, Çay, Kurtuluş, Muradiye, Yunus Emre, Numune, Sarıseki, Pirireis ve Barıştepe mahallelerinin muhtarlarıyla görüştü.

        Güneş, katılımcılarla sohbet etti, asayişle ilgili talepleri dinledi.

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