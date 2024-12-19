İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü

Güneş, katılımcılarla sohbet etti, asayişle ilgili talepleri dinledi.

Burada düzenlenen toplantıda Güneş, vatandaşlar ile Pınarbaşı, Dumlupınar, Çay, Kurtuluş, Muradiye, Yunus Emre, Numune, Sarıseki, Pirireis ve Barıştepe mahallelerinin muhtarlarıyla görüştü.

Güneş ve beraberindeki polis ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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