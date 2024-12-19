Hatay'da depremde hasar aldığı için yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı

Katılımcılar açılışı yapılan okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu okul korosu Haluk Levent'e ait şarkıları seslendirdi, Levent de öğrencilere eşlik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende, depremler nedeniyle hasar gören okullar için devlet kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

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