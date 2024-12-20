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        Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:00
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        Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        Sınır kapısına gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

        Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlem için ailesiyle sıra bekleyen 2 yaşındaki Murfed İbrahim'in jandarma ekiplerine sarılması ve oyun oynaması dikkati çekti.

        Jandarma ekibinin de sevgisini gösterdiği küçük İbrahim, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesiyle ülkesine gitti.

        - "Tüm Türklere kapımız açık"

        Yaklaşık 11 yıl önce ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 24 yaşındaki Ahmed Kassar ve annesi de ülkelerine dönmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi.

        Türk Kızılay İstanbul Toplum Merkezindeki Türkçe kursuna katılarak dil öğrenen Kassar, aynı merkezde dil ve kuaförlük kursuna katılan annesiyle işlemlerini tamamlayıp memleketi Halep'e döndü.

        Kassar, giderken cebine harçlık koyarak kendilerini uğurlayan Türk komşularına teşekkür etti.

        Ülkesine geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Türk Kızılayın kendisine yardımcı olduğu Kassar, gazetecilere, Halep'te annesiyle sıfırdan bir hayat kuracaklarını söyledi.

        Bunun için heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Kassar, şöyle konuştu:

        "Türkiye bizim ikinci memleketimiz. Ben her şeyi unuturum ama Türkiye'yi unutmam, Suriye'de doğdum ama Göztepe'de Türk arkadaşlarımla, dostlarımla büyüdüm. Onlara da buradan seslenmek istiyorum; hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin. Güney anneye de çok selam olsun, bana çok yardımcı oldu, o da benim ikinci annem. Helalleştik, Türkiye'de, biri uzun yola giderken harçlık verilirmiş, bana da harçlık verdiler, 'tekrar gel, kapımız hep açık' dediler. Gerçekten çok iyiler, bu dünyada iyi insanlar var. Biz de onları davet ettik, inşallah gelirlerse tüm Türklere kapımız açık. Onlar nasıl bize kapılarını açtılarsa bizim kapımız da her zaman onlara açık. Sizi bekliyoruz Halep'e, işler tam otursun, düzelsin siz de gelin bizim ülkemizi görün."

        - Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan da geçişler sürüyor

        - Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Türkiye'ye 11 yıl önce sığınan Ahmet Sabbak (40), ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

        Sabbak, "Türk halkından Allah razı olsun. Savaş bittiği için Suriye'ye dönüyoruz." diye konuştu.

        9 yaşındaki Cudi Ali ise Türkçeyi okulda öğrendiğini belirterek, "Suriye'de savaş bitti, çok şükür gidiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

        Kilis Valisi Tahir Şahin de Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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