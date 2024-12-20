Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Bunun için heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Kassar, şöyle konuştu:

"Türkiye bizim ikinci memleketimiz. Ben her şeyi unuturum ama Türkiye'yi unutmam, Suriye'de doğdum ama Göztepe'de Türk arkadaşlarımla, dostlarımla büyüdüm. Onlara da buradan seslenmek istiyorum; hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin. Güney anneye de çok selam olsun, bana çok yardımcı oldu, o da benim ikinci annem. Helalleştik, Türkiye'de, biri uzun yola giderken harçlık verilirmiş, bana da harçlık verdiler, 'tekrar gel, kapımız hep açık' dediler. Gerçekten çok iyiler, bu dünyada iyi insanlar var. Biz de onları davet ettik, inşallah gelirlerse tüm Türklere kapımız açık. Onlar nasıl bize kapılarını açtılarsa bizim kapımız da her zaman onlara açık. Sizi bekliyoruz Halep'e, işler tam otursun, düzelsin siz de gelin bizim ülkemizi görün."