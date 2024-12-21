Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay'da yurt inşaatında incelemede bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu.
Bak, kentteki programı kapsamında merkez Antakya ilçesinde yapımı devam eden 1000 kişilik öğrenci yurdu ile sosyal tesisin inşaatını inceledi.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Bak, işçilerle de bir süre sohbet etti.
Bakan Bak'a, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve kurum amirleri de eşlik etti.
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