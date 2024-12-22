Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Kocatepe Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Küçük Caddesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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