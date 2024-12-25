Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yerine St. Pierre Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.

        Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

        Ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

        Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı

        Benzer Haberler

        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da sis etkili oldu
        Hatay'da sis etkili oldu
        Hatay'da Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Hatay'da Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Hatay'da patisi demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da patisi demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Belen'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Belen'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Hatay'da ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimle doğa sevgisi aşılanıy...
        Hatay'da ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimle doğa sevgisi aşılanıy...