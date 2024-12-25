Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

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