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        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 02:45 Güncelleme: 26.12.2024 - 02:59
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        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

        Dörtyol ilçesinde ise ağaçlar devrildi.

        Belediye ekipleri devrilen ağaç ve çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

        Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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