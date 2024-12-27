Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, zor bir afeti hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

O günden beri de el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."