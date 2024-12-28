İskenderun'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.
Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgu da yaptı.
Denetimlerde, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası uygulandı.
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