Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da aortu yırtılan hasta 6 saat süren ameliyatla tedavi edildi

        Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenen hasta, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatıyla yaşama tutunmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 22:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da aortu yırtılan hasta 6 saat süren ameliyatla tedavi edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenen hasta, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatıyla yaşama tutunmayı başardı.

        İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 çocuk sahibi 55 yaşındaki Yılmaz Diken, 2 hafta önce evinde fenalaşarak yakınlarının yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan kontrolde Diken'in aort damarının yırtıldığı ve bu yırtığa bağlı olarak anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) oluştuğu tespit edildi.

        Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Damar, tarafından ameliyata alınan Diken, 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

        Dr. Damar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aort yırtığının hastaların hayatını tehdit ettiğini söyledi.

        Bu hastalara acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Damar, şöyle konuştu:

        "Hastamız ani başlayan göğüs ve sırt ağrısıyla acile başvurdu. Daha önce herhangi bir hastalığı yada takipli bir rahatsızlığı yokken, acile geldiğinde çekilen tomografide aort yırtığına rastlandı. Biz başarıyla tedavisini tamamladık, ameliyatını yaptık. Hastamız artık bugün taburcu olacak. Aniden hayatını kaybedebilir ve iç kanamaya gidebilirdi. Biz erken müdahaleyle hayatını kurtarmış olduk."

        Damar, anevrizmanın sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayarak, kontrolsüz hipertansiyon, ileri yaş, tıkayıcı kalp ve damar hastalıkları, altta yatan genetik hastalıklar ve ailesel yatkınlık gibi risk faktörlerinin aort anevrizma ve yırtığa sebep olabileceğini belirterek, risk faktörleri olan her yaştaki bireyin periyodik kontrollerini yaptırmasını, belirtilere dikkat etmesini istedi.

        Yılmaz Diken de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Göğsümde çok büyük bir ağrım vardı. Hastaneye geldim, hemen tedavime başlandı. Şu anda çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Doğalgaz patlaması: 13 yaralı var
        Doğalgaz patlaması: 13 yaralı var
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Hatay'da eve giren maskeli 2 zanlının yaşlı kadını gasp ettiği iddiası
        Hatay'da eve giren maskeli 2 zanlının yaşlı kadını gasp ettiği iddiası
        Bakan Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım tören...
        Bakan Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım tören...
        Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (3)
        Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (3)
        Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (2)
        Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (2)
        Suriyeliler Cilvegözü'nden ülkelerine dönüyor
        Suriyeliler Cilvegözü'nden ülkelerine dönüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor