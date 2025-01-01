Hatay'da depremzede çocuklara yeni yıl eğlencesi düzenlendi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 120 çocuk, Ülkem Okuyor Derneği'nin organizasyonuyla yeni yıla eğlenerek girdi.

Dernek tarafından Katar 4 Konteyner Kenti'nde kurulan Barış Manço Kütüphanesi, yılbaşı dolayısıyla dernek gönüllüleri ve çocuklar tarafından süslendi.

"Hoş Gel Kitapla Gel 2025" temasıyla düzenlenen etkinliğe, kentteki farklı noktalardaki 6 konteyner kentten 120 çocuk kütüphaneye getirildi.