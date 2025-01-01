Hatay'da depremzede çocuklara yeni yıl eğlencesi düzenlendi
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 120 çocuk, Ülkem Okuyor Derneği'nin organizasyonuyla yeni yıla eğlenerek girdi.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 120 çocuk, Ülkem Okuyor Derneği'nin organizasyonuyla yeni yıla eğlenerek girdi.
Dernek tarafından Katar 4 Konteyner Kenti'nde kurulan Barış Manço Kütüphanesi, yılbaşı dolayısıyla dernek gönüllüleri ve çocuklar tarafından süslendi.
"Hoş Gel Kitapla Gel 2025" temasıyla düzenlenen etkinliğe, kentteki farklı noktalardaki 6 konteyner kentten 120 çocuk kütüphaneye getirildi.
Etkinlikte çocuklar şarkılar söyledi, gönüllerince eğlendi.
Derneğin bağışçıları ve gönüllüleri tarafından umut vadeden sözlerin yazılı olduğu yeni yıl kartları da çocuklara dağıtıldı, afetzede çocuklar, yeni yıldan beklentilerini anlattı.
Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlik pasta kesimiyle son buldu.
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