Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

Vali Mustafa Masatlı, toplam 56 bloktan oluşan 1154 konutun ve 4 dükkanlı ticaret merkeziyle caminin yer aldığı şantiye alanında inceleme yaparak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçedeki Halilbey Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkati çekiyor.

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