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        Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 konutun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 21:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 21:46
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        Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor
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        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 konutun inşası devam ediyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçedeki Halilbey Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkati çekiyor.

        Vali Mustafa Masatlı, toplam 56 bloktan oluşan 1154 konutun ve 4 dükkanlı ticaret merkeziyle caminin yer aldığı şantiye alanında inceleme yaparak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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