Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Memleketi Şam'a gitmek için yola çıktıklarını dile getiren Dahir, şöyle konuştu:

"Burayı çok özleyeceğim. Bizden sonra babaannemler de arkamızdan gelecek. Memleketimi göreceğim için heyecanlıyım çünkü orada doğdum ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Buradan ayrılacağım için biraz üzülüyorum çünkü arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim. Türkiye'deki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, beni hiç unutmayın."