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        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:07
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        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        S.İ'nin kullandığı 46 AHC 114 plakalı kamyon, Kırıkhan-Antakya yolunun Alsancak mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Zeynep Alkır'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Alkır, sağlık ekibince kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Alkır'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı, S.İ. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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