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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünün sağlanıp, parçalara ayrılmadan demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:58
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünün sağlanıp, parçalara ayrılmadan demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        Adem, partisinin Hatay il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Hatay'ın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Son dönemde Suriye'de bazı olaylar yaşandığını ifade eden Adem, "Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünün sağlanıp, parçalara ayrılmadan demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz. Buna da Türkiye Cumhuriyetinin devletçi aklıyla orada müdahaleler edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Tarım ve Orman bakanlıklarının Suriye'de bazı yatırımlar yapılacağını açıkladığına işaret eden Adem, Hatay'ı düzeltmeden Suriye'de hiçbir şey yapılamayacağını savundu.

        Adem, deprem konutlarıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, evlerin bedava verilmesini istedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem ve beraberindekiler, daha sonra Hatay Valiliği, Antakya Ziraat Odası, CHP Antakya İlçe Başkanlığı ve Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.

        Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'ndeki tarım alanlarını da gezen Adem, yağmur yağdığında su altında kalan alanlarla ilgili çözüm bulunmasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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