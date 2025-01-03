Hatay'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Yapılan müdahalenin ardından aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen karı koca ve çocukları Hazal G. (7), Osman G. (5), ve Elif G. (11) İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mesut G'nin kapıyı yarı baygın halde açması üzerine eve giren komşular, Mesut G'nin eşinin ve çocuklarının baygın olduğunu görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yaşayan Melek G. (35) ve eşi Mesut G'ye (42) ulaşamayan komşuları çiftin kapısını çaldı.

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