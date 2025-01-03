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        Hatay'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişilik aile, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:02
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        Hatay'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişilik aile, hastanede tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yaşayan Melek G. (35) ve eşi Mesut G'ye (42) ulaşamayan komşuları çiftin kapısını çaldı.

        Mesut G'nin kapıyı yarı baygın halde açması üzerine eve giren komşular, Mesut G'nin eşinin ve çocuklarının baygın olduğunu görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen karı koca ve çocukları Hazal G. (7), Osman G. (5), ve Elif G. (11) İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan müdahalenin ardından aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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