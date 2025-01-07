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        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:32
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        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen ve Antakya-Reyhanlı yolundaki şüpheli araçları durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada yabancı uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit etti.

        Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen B.D. ile H.M. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. tutuklanırken, H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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