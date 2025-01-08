Hatay'da aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sokakta dün akşam saatlerinde de seyir halindeki bir otomobille motosiklet çarpıştı.

Aynı sokakta 6 Ocak'ta meydana gelen kazada da yine seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında park edilmiş araca çarptı.

Dumlupınar Mahallesi 219 Sokak'ta farklı tarihlerde meydana gelen üç trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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