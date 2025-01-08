Hatay'da aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Dumlupınar Mahallesi 219 Sokak'ta farklı tarihlerde meydana gelen üç trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 4 Ocak'ta bir otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi yer aldı.
Aynı sokakta 6 Ocak'ta meydana gelen kazada da yine seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında park edilmiş araca çarptı.
Sokakta dün akşam saatlerinde de seyir halindeki bir otomobille motosiklet çarpıştı.
Kazalarda, 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
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