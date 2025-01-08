Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı sokakta meydana gelen üç kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Dumlupınar Mahallesi 219 Sokak'ta farklı tarihlerde meydana gelen üç trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, 4 Ocak'ta bir otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi yer aldı.

        Aynı sokakta 6 Ocak'ta meydana gelen kazada da yine seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında park edilmiş araca çarptı.

        Sokakta dün akşam saatlerinde de seyir halindeki bir otomobille motosiklet çarpıştı.

        Kazalarda, 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi

        Benzer Haberler

        Hatay'da evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Hatay'da evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 1 firari hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 1 firari hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Hatay'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Suriyeli tamirci: Artık dönmek istiyorum ama evim yıkıldı, akrabam kalmadı
        Suriyeli tamirci: Artık dönmek istiyorum ama evim yıkıldı, akrabam kalmadı