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        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Hatay'da temaslarda bulundu

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:25
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        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Hatay'da temaslarda bulundu
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        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Özaslan ve partililer, Samandağ ilçesindeki Sutaşı Geçici Konaklama Merkezi ile Defne ilçesindeki Tayfur Sökmen Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

        Heyet, sohbet ettikleri depremzedelerin taleplerini dinledi.

        Ziyaretin ardından heyet adına açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Dinç, 6 Şubat 2023'ten sonra parti toplantılarının ana gündeminin deprem bölgesi olduğunu söyledi.

        Heyet olarak sürekli deprem bölgesini ziyaret ettiklerini belirten Dinç, "Depremzede kardeşlerimizin bize aktardığı sorun ve sıkıntıları tek tek tespit edip, notlarımızı alıp inşallah ilgili yetkililere aktaracağız ve bunların çözümü için uğraşacağız." diye konuştu.

        Dinç, her zaman depremzedelerin yanlarında olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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