Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

- Türkiye'den teşekkür ederek ayrılıyorlar

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 9 yaşındaki Ayşe El Hatip, 7 yıldır Türkiye'de olduklarını söyledi.

Türkiye'deki günlerini unutmayacağını anlatan Hatip, "Ben okuluma gideceğim 4'üncü sınıfa, orada öğretmen halam var. Suriye'yi özledim çünkü orada anneannem ve dedem var. Burada çok arkadaşım vardı ama onlarla öğretmenimle telefonla konuşacağım." diye konuştu.