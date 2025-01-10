Hatay'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta Muhammet Salih (17) idaresindeki 31 MC 0572 plakalı motosiklet, 31 K 5330 plakalı tırın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Salih'in cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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