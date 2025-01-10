Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta Muhammet Salih (17) idaresindeki 31 MC 0572 plakalı motosiklet, 31 K 5330 plakalı tırın altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Salih'in cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
        Hatay'da hafriyat kamyonunun devrildiği kaza kamerada
        Hatay'da hafriyat kamyonunun devrildiği kaza kamerada
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilerle bir araya geldi
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilerle bir araya geldi
        Hatay'da depremde çok sayıda yakınını kaybeden gazeteci haberleriyle kentin...
        Hatay'da depremde çok sayıda yakınını kaybeden gazeteci haberleriyle kentin...
        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem