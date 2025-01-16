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        Hatay'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, emekli olan 45 yıllık sınıf öğretmeni Suat Hulki Karabıyık için meslektaşları ve öğrencileri veda etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:57
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        Hatay'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, emekli olan 45 yıllık sınıf öğretmeni Suat Hulki Karabıyık için meslektaşları ve öğrencileri veda etkinliği düzenledi.

        Farklı okullarda 33 yıl çalıştıktan sonra 2013'de Hürriyet İlkokulu'na atanan sınıf öğretmeni Suat Hulki Karabıyık (65), emekli oldu.

        Karabıyık'a son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen meslektaşları ve öğrencileri, veda programı organize etti.

        Sınıftan çıktıktan sonra koridorda bekleyenler tarafından alkışlarla karşılanan Karabıyık, duygulandı.

        Karabıyık, öğretmenler odasında devam eden programda çalışma arkadaşları ve öğrencilere teşekkür etti.

        Öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Karabıyık, okuldan alkışlarla uğurlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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