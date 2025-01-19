Hatay'da atık su borusuna sıkışan buzağıyı itfaiye kurtardı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde atık su borusuna sıkışan buzağı, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde atık su borusuna sıkışan buzağı, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Gökçegöz Mahallesi'nde evin atık su borusundan buzağı sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Boruya sıkıştığı belirlenen buzağı, ekibin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yara almadığı belirlenen hayvan, sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.