Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ali K. yönetimindeki 01 ATB 084 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Bekir Elmas idaresindeki 31 ALF 050 plakalı motosiklet, ardından Mehmet Kıran'ın kullandığı 31 U 5062 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler Elmas ile Kıran, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da hurdacılara yönelik denetim yapıldı
        Hatay'da hurdacılara yönelik denetim yapıldı
        Emekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar oldu; 'Artık sorumlular...
        Emekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar oldu; 'Artık sorumlular...
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada
        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada