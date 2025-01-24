Hatay'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali K. yönetimindeki 01 ATB 084 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Bekir Elmas idaresindeki 31 ALF 050 plakalı motosiklet, ardından Mehmet Kıran'ın kullandığı 31 U 5062 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Elmas ile Kıran, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
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