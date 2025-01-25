Hatay'da evinde düşen 91 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan 91 yaşındaki C.B. evinde düşünce komşularından yardım istedi.
Yaşlı kadının sesini işiten komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairenin kapısını açamayınca merdiven yardımıyla balkondan giren ekipler, yaşlı kadını yerde yaralı halde buldu.
Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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