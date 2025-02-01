Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da bir mahallenin kanalizasyon hattı yenilendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahallenin 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören kanalizasyon hattı yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da bir mahallenin kanalizasyon hattı yenilendi
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahallenin 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören kanalizasyon hattı yenilendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yeşilada Mahallesi'nde depremlerin ardından zarar gören kanalizasyon hattının yenilenmesi için talimat verdi.

        Bölgede çalışma başlatan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yeni borular döşeyerek hattı yeniledi.

        Mahalle muhtarı Ali Özçelik, depremden bu yana süren sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Türkiye'de ilk kez Filistin nektarkuşu görüldü
        Türkiye'de ilk kez Filistin nektarkuşu görüldü
        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        İskenderunspor, stadının açılışını Trabzonspor maçıyla yapacak
        İskenderunspor, stadının açılışını Trabzonspor maçıyla yapacak
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Atölyesi yıkılan Hataylı ressam Kültür...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Atölyesi yıkılan Hataylı ressam Kültür...
        Hatay'da 4 kişiye hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezası ver...
        Hatay'da 4 kişiye hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezası ver...
        43 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
        43 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir