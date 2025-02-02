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        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki yolcu, iniş sırasında aydınlatma direğine takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:35
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        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki yolcu, iniş sırasında aydınlatma direğine takıldı.

        Amanos Dağları'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan İ.Ö. ve yanındaki yolcu, iniş sırasında Atatürk Bulvarı’ndaki aydınlatma direğine takıldı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla paraşütçüleri bulundukları yerden indirerek güvenli alana aldı.

        İ.Ö. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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