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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'daki depremde yıkılan kamu kurumları tek kampüste toplanacak

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar tek kampüste halka hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:25
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'daki depremde yıkılan kamu kurumları tek kampüste toplanacak
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar tek kampüste halka hizmet verecek.

        Depremin ağır tahribat yarattığı kentte, konuttan iş yerlerine kadar birçok alanda inşa çalışmaları kesintisiz sürüyor.

        Yıkılan on binlerce konutun yerine depreme dayanıklı olanların inşa edildiği kentte, zarar gören kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar için de çalışmalar devam ediyor.

        Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için merkez Antakya ilçesindeki EXPO alanı yakınlarındaki arazide "kamu kampüsü" oluşturuldu.

        Valiliğin yanı sıra 10 kuruma ait binaların yer alacağı kampüsle, vatandaşların işlerini kolayca takip edebilmeleri amaçlanıyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin kamu kurum ve kuruluş binalarını da ciddi derecede etkilediğini söyledi.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gayret gösterdiklerini anlatan Masatlı, bu kapsamda Valilik ile 10 kamu kurumu binasının yer alacağı kampüste inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

        Kampüsün yaklaşık 18 bin metrekare kapalı alanının olacağını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

        "EXPO alanı bölgesinde ön tarafta büyük bir valilik binası olacak. Arka tarafta da 10 farklı kamu kuruluşunun yani depremden dolayı hasar almış, yıkılmış, kullanılacak durumda olmayan kamu binasının da orada inşaatları başlayacak. Bir kısmının inşaatı başladı. Tabii bunun yanında emniyet ve jandarma binalarımızda an itibarıyla bitenler, inşaatı devam edenler var. Kesinlikle eskisinden daha modern, iyi hizmet verebilecek, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını her manada yıllarca karşılayabilecek bir kamu alanı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz."

        Masatlı, kampüs çalışmaları dışında şu ana kadar Hatay Valiliği Geçici Hükümet Konağı, Hassa Hükümet Konağı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki 2 jandarma karakolu ile Antakya Şehit Özen Polis Merkezi Amirliği binasının tamamlandığını dile getirdi.

        İl ve bazı ilçe emniyet müdürlükleri ve amirlikleriyle 7 ilçede hükümet konaklarının inşasında ise büyük oranda ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Masatlı, Hatay'ı konutlarından kamu kurumlarına kadar eskisinden daha iyi noktaya getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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